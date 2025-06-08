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Москва планирует продолжить ответные действия после недавних атак украинских беспилотников на российские авиабазы, сообщает Reuters .

Как утверждает издание со ссылкой на дипломатические и американские источники, ответный удар будет нанесен по ключевым «символическим целям», включая правительственные здания в Киеве.

Ответные меры будут многоуровневыми с использованием различных видов вооружений. Удар призван продемонстрировать Киеву решимость российского руководства.

Ране президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина спровоцировала Россию и Москва имеет право «разбомбить ее к чертям».