Роскомнадзор ограничил доступ к ряду песен рэпера Noize MC* на «Яндекс.Музыке»
Noize MC* больше не доступен на «Яндекс.Музыке»
Роскомнадзор ограничил доступ к песням из последнего альбома рэп-исполнителя Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC*, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Доступ к композициям указанного исполнителя в сервисе „Яндекс.Музыка“ ограничен», — заявили в Роскомнадзоре.
В надзорном ведомстве добавили, что в своих треках музыкант распространял недостоверную общественно значимую информацию.
Ранее сбежавшему из России музыканту Ивану Алексееву* подожгли дверь в московской квартире и расписали коридор.
*признан в РФ иностранным агентом