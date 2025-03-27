Роскомнадзор ограничил доступ к ряду песен рэпера Noize MC* на «Яндекс.Музыке»

Noize MC* больше не доступен на «Яндекс.Музыке»

Роскомнадзор ограничил доступ к песням из последнего альбома рэп-исполнителя Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC*, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Доступ к композициям указанного исполнителя в сервисе „Яндекс.Музыка“ ограничен», — заявили в Роскомнадзоре.

В надзорном ведомстве добавили, что в своих треках музыкант распространял недостоверную общественно значимую информацию.

Ранее сбежавшему из России музыканту Ивану Алексееву* подожгли дверь в московской квартире и расписали коридор.

*признан в РФ иностранным агентом