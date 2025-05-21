Ролик RT с обещаниями Зеленского 2019 года завирусился в Сети
Ролик RT о данных украинцам обещаниях Зеленского разлетелся по Сети
В интернете активно распространяется видео RT об обещаниях президента Владимира Зеленского, данных украинскому народу в 2019 году.
Во время инаугурации 20 мая 2019 года Зеленский заверил граждан, что прекратит бомбить Донбасс и откроет новую страницу в истории Украины, полную возможностей для всех.
20 мая 2025 года прошел год с тех пор, как истек срок его президентских полномочий.
В ролике демонстрируется, как изменилась жизнь различных людей на Украине за шесть лет, пока у власти находился Зеленский.