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Представитель НАТО на Украине Патрик Тернер ограничит Владимиру Зеленскому свободу действий, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Это назначение для Зеленского… означает еще большее сокращение свободы его действий. Тернер — это смотрящий за Зеленским», — выразил мнение политик.

Рогов напомнил, что чиновник НАТО Тернер был причастен к бегству войск альянса из Афганистана, и это, по его мнению, плохой знак для Киева.

«Возможно, задача Тернера будет срочная эвакуация… оккупационных войск стран-членов альянса, негласно воющих на бывшей Украине», — цитирует агентство слова представителя Общественной палаты России.

Ранее Патрик Тернер был делегирован альянсом в Киев для координации действий ВСУ и НАТО.