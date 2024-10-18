Украина, в случае появления у нее ядерного оружия, будет вести себя непредсказуемо и может угрожать странам Евросоюза, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Политик считает, что появление у киевской власти ядерного оружия будет нести опасность, в том числе для стран Евросоюза.

«Ведь никто не знает, что может быть на уме у обезьяны с гранатой. Ядерное оружие на подконтрольных режиму Зеленского территориях станет большой ошибкой коллективного Запада», — сказал Рогов в беседе с агентством.

Рогов отметил, что у Запада еще есть возможность отвести угрозу, так как Киев не способен самостоятельно произвести ядерное оружие.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало статью о якобы возможном создании Украиной ядерного оружия для удара по России за короткий период времени. На Украине это утверждение опровергли.