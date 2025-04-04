Рютте: Россия останется угрозой НАТО, даже если конфликт на Украине закончится

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия является «главной угрозой» для альянса. По его словам, риски для блока сохранятся, даже если украинский конфликт подойдет к концу, сообщает РИА Новости .

По словам Рютте, в том, что Россия якобы является угрозой для НАТО, нет сомнений. По его словам, в долгосрочной перспективе опасность для альянса сохранится.

Рютте заявил, что РФ «останется такой угрозой», даже когда конфликт на Украине будет урегулирован.

Ранее генсек высказывался о якобы планах РФ ударить по НАТО. По его словам, такие сообщения поступали от датской разведки. При этом президент России Владимир Путин несколько раз заявлял, что страна не собирается нападать на альянс.

Кроме того, Рютте заявлял, что вопрос вступления Украины в альянс сейчас не актуален.