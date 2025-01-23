Рютте доволен предполагаемыми жесткими санкциями против России

Генсек НАТО Рютте: я счастлив услышать позицию Трампа о санкциях против РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал инициативу Дональда Трампа о внедрении более строгих санкций против России, сообщает «Царьград» .

Президент США призвал завершить специальную военную операцию и предупредил о возможных новых пошлинах на импорт из России. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва открыта для диалога.

Рютте, в интервью CNBC, выразил радость касательно угроз Трампа об увеличении санкционного давления на Россию. Он выразил надежду, что страны Европы также последуют этому примеру.

«Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию», — заявил генсек НАТО.

В среду, 22 января, Трамп акцентировал внимание на том, что не стремится причинить вред Москве и призвал закончить СВО, предупредив о новых санкциях и пошлинах на весь российский экспорт в США в случае отказа.

На следующий день Песков заявил о готовности России к равноправному переговорному процессу с Америкой и ожидании ответных сигналов от Вашингтона, которые пока не поступили.