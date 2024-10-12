Рябков сказал, что работа «ядерной пятерки» всегда идет

РФ, КНР, Великобритания, Соединенные Штаты и Франция продолжают работать в формате «ядерной пятерки». Между странами есть контакты, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Государства взаимодействуют друг с другом в закрытом формате. Никаких чрезвычайных или сенсационных встреч у «ядерной пятерки» не происходит.

Члены группы всегда работали друг с другом в таком виде. Контакты не прекращались и раньше.

Ранее Рябков говорил, что «ядерная пятерка» соберется в Нью-Йорке в ближайшие две недели. Координировать встречу будет Китай. В беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел добавил, что РФ будет представлена в этой сфере на рабочем уровне.