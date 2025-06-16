Рябков: РФ обеспокоена рисками для АЭС «Бушер» из-за атак по Ирану

Москва переживает из-за рисков для иранской атомной электростанции «Бушер» в связи с обменом атаками между Израилем и Ираном, рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает РБК .

Он отметил, что ситуация крайне опасная. Если пока не наступили тяжелые последствия, это просто стечение обстоятельств, при этом, риски довольно высоки.

АЭС «Бушер» расположена на юге Ирана. Атомную электростанцию начали строить в 1974 году. Затем его приостановили, но возобновили в 1990-х.

В 2011 году начал работать первый энергоблок. С участием России строятся второй и третий.