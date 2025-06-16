Рябков: РФ обеспокоена рисками для АЭС «Бушер» из-за атак по Ирану
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Москва переживает из-за рисков для иранской атомной электростанции «Бушер» в связи с обменом атаками между Израилем и Ираном, рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает РБК.
Он отметил, что ситуация крайне опасная. Если пока не наступили тяжелые последствия, это просто стечение обстоятельств, при этом, риски довольно высоки.
АЭС «Бушер» расположена на юге Ирана. Атомную электростанцию начали строить в 1974 году. Затем его приостановили, но возобновили в 1990-х.
В 2011 году начал работать первый энергоблок. С участием России строятся второй и третий.