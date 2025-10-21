Рябков прокомментировал сообщения о якобы отложенной встрече Лаврова и Рубио

Рябков: встреча Лаврова и Рубио не отложена, так как не была назначена

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио не договаривались о встрече, поэтому нельзя говорить, что она отложена. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает РИА Новости .

Ранее некоторые западные СМИ заявили, что встреча Рубио и Лаврова якобы ожидалась на этой неделе, однако ее отложили. Источник телеканала CNN заявил, что это произошло из-за разных ожиданий политиков по возможному завершению конфликта на Украине.

Рябков подчеркнул, что никаких договоренностей по поводу встречи Лаврова и Рубио и не было. Он напомнил, что Кремль не подтверждал сообщения западных источников на эту тему. Замглавы МИД РФ добавил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей.

«У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал Рябков.

Он отметил, что такая встреча требует тщательной подготовки.

20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили реализацию пониманий, достигнутых в ходе последних президентских переговоров между РФ и США.

