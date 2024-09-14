Рябков предупредил о жестком ответе на разрешение ВСУ бить по России

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Рябков: ВС РФ отреагируют на удары Украины вглубь так, чтобы мало не показалось

Москва отреагирует на разрешение Вашингтоном Киеву применять дальнобойные ракеты по территории РФ так, чтобы ему «мало не показалось». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему», — подчеркнул дипломат.

Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин уже высказывался на эту тему. Соединенные Штаты и их западные партнеры не понимают, насколько опасна игра, которую они начали.

Ранее президент США Джо Байден и премьер Великобритании Кир Стармер провели встречу. По ее итогам они не дали разрешение Украине на удары вглубь России дальнобойными ракетами.