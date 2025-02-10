Рябков: новый президент США взял курс на национал-популизм

«Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, что произошло вопреки многим прогнозам, убедительность его победы не оставила внутри США его оппонентам шансов на оспаривание этого факта. Это означает смену вех внутри внешней и внутренней политики США. Либерально-глобалисткий вектор сменился реальностью национал-популизма», — считает Рябков

Он отметил, что смена главы Белого дома не означает, что США откажутся от прежней политики доминирования в мировых делах.

Как ранее заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, Трамп считает, что стремится к завершению вооруженного конфликта на Украине, но за гарантии безопасности после этого будет отвечать Европа.