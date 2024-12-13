Рябков: Куба и Боливия войдут в БРИКС в 2025 году

В МИД России назвали две новые страны БРИКС

Куба и Боливия присоединятся к БРИКС с 1 января 2025 года, сообщил газете «Известия» замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Боливия и Куба получили приглашение в качестве партнеров, сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что до окончания процесса согласования с приглашенными в БРИКС государствами «остались считанные дни» и отказа от участия в работе организации не поступало.

Ранее приглашение в БРИКС получил Таиланд, статус партнера был присвоен Белоруссии.

Всего по итогам саммита БРИКС в Казани, который проходил с 22 по 24 октября, государствами-партнерами БРИКС стали 13 стран.