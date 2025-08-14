сегодня в 01:18

Экс-аналитик: Европа не сможет поддерживать Украину без США

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС оценил возможности Европы в украинском конфликте.

«Когда говорят о „европейской помощи Украине“ — это фикция. Реальная поддержка идет только из Вашингтона», — заявил он.

Эксперт, известный своей критикой западной политики, обрушился на миф о «европейской военной мощи»: «Немцы за год не смогли выполнить обещание поставить Украине танки. Французы сокращают военные расходы. А кто видел эту „европейскую армию“, которую 20 лет обещает Макрон?»

По словам Риттера, текущая помощь Киеву — «это американские склады, американские кредиты и американская логистика».

Особое внимание Риттер уделил кризису в ЕС: «Пока Брюссель играет в „единую Европу“, Венгрия блокирует решения по Украине, Словакия прекратила военные поставки, а в Германии „Альтернатива“ набирает 22% в опросах».

Эксперт предрек, что «при первом же серьезном сокращении американской помощи европейская „солидарность“ рассыплется как карточный домик».