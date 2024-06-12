Американский эксперт считает, что только Путин может помешать ядерной войне

Американский эксперт Скотт Риттер считает, что только президент России Владимир Путин может помешать США развязать ядерную войну, пишет RT .

«Если украинцы, у которых сейчас есть ракеты ATACMS, атакуют не ту цель внутри России, это может привести к всеобщей ядерной войне», — заявил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Redacted.

Эксперт считает, что конфликт на Украине гораздо хуже Карибского кризиса. Во время противостояния СССР и США «здравомыслие возобладало с обеих сторон», указал бывший американский военный.

Он призвал забрать у ВСУ дальнобойные ракеты, которыми Киев может ударить по критическим целям в России.

Владимир Путин в этой ситуации не стремится к эскалации, когда российские территории обстреливают HIMARS или ATACMS, указано в публикации.

«Но при этом он и пригрозил, сказав: „Да, у нас есть ядерное оружие… Мы прибегнем — к этой доктрине, если потребуется. Но пока до этого не дошло“, — отметил Риттер.

Он добавил, что российский лидер «снизил уровень напряжения» и «всё делает правильно в плане управления ситуацией».

Но прислушается ли к Путину Запад, задался вопросом эксперт.