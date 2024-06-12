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Риттер: до ядерной войны остается одно нажатие кнопки украинцами

Американский эксперт считает, что только Путин может помешать ядерной войне
Политика

Американский эксперт Скотт Риттер считает, что только президент России Владимир Путин может помешать США развязать ядерную войну, пишет RT.

«Если украинцы, у которых сейчас есть ракеты ATACMS, атакуют не ту цель внутри России, это может привести к всеобщей ядерной войне», — заявил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Redacted.

Эксперт считает, что конфликт на Украине гораздо хуже Карибского кризиса. Во время противостояния СССР и США «здравомыслие возобладало с обеих сторон», указал бывший американский военный.

Он призвал забрать у ВСУ дальнобойные ракеты, которыми Киев может ударить по критическим целям в России.

Владимир Путин в этой ситуации не стремится к эскалации, когда российские территории обстреливают HIMARS или ATACMS, указано в публикации.

«Но при этом он и пригрозил, сказав: „Да, у нас есть ядерное оружие… Мы прибегнем — к этой доктрине, если потребуется. Но пока до этого не дошло“, — отметил Риттер.

Он добавил, что российский лидер «снизил уровень напряжения» и «всё делает правильно в плане управления ситуацией».

Но прислушается ли к Путину Запад, задался вопросом эксперт.