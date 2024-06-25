Риск высок: в МИД оценили шанс столкновения ядерных держав

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе «Примаковских чтений» заявил, что в настоящее время риск вооруженного столкновения ядерных держав высок, так как Запад не воспринимает всерьез намерение Москвы отстаивать свои интересы, сообщает РИА Новости .

«Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер», — подчеркнул Рябков.

Он отметил, что в сфере ядерного сдерживания у России имеются такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация в мире уже приблизилась к точке невозврата. Он назвал призыв Запада нанести удар по Москве «запредельным авантюризмом», так как в распоряжении РФ есть крупнейший в мире арсенал ядерного оружия. И подобное действие обернется плачевно.