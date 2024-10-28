РИА Новости: в Грузию прибыли подготовленные на Украине снайперы

По приказу западных стран в Грузию прибыли подготовленные на Украине снайперы, цель которых — устроить провокации внутри страны после выборов, с которыми не согласна оппозиция, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленные официальные источники в регионе.

«Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную „цветную революцию“ не гнушаются ничем: в республику прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста», — говорится в сообщении информаторов.

В настоящее время в Тбилиси возле здания грузинского правительства проходит митинг. Оппозиция вышла на улицу с протестом, так как не признает итоги выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Парламентские выборы в стране состоялись 26 октября. Местный ЦИК сообщил, что правящая партия набрала 53,93% голосов, после чего представители оппозиции заявили о непризнании этих результатов, несмотря на то, что четыре их партии все-таки прошли в парламент, но в итоге отказались от мандатов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам.