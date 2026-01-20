РИА Новости: Европа потеряет 71 млрд долларов от новых пошлин Трампа

Ряд стран Европы, против которых американский президент Дональд Трамп собирается ввести «гренландские» пошлины, могут потерять за текущий год чуть более 71 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что на плечи европейских экспортеров может лечь бремя в 13,26 млрд долларов за 4 месяца действия десятипроцентного «гренландского» тарифа, а за оставшиеся 7 месяцев года с пошлиной в 25% — 58,03 млрд долларов.

Крупнейшими поставщиками в США по итогам последних 12-ти месяцев среди стран восьмерки стала Германия. Среди этих стран также Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия.

17 января Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social сообщил о планах США ввести 10-процентные пошлины в отношении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Пошлины будут действовать до достижения соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии США. Указанное решение должно вступить в силу 1 февраля, с последующим увеличением ставки до 25% с 1 июня.

Кроме того, Трамп высказал критику в адрес европейских стран за их намерение направить войска в Гренландию, назвав это «рискованной затеей». Позднее появилась информация, что Германия эвакуирует своих военных с острова.

Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании. В 1951 году между Вашингтоном и Копенгагеном было подписано соглашение о защите острова, дополняющее союзнические обязательства в рамках НАТО. Согласно этому документу, США берут на себя ответственность за оборону Гренландии от потенциальной агрессии.

