Эксперт: отказ КНР от участия в конференции по Украине повлияет на ее значимость

Отказ Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине является серьезным шагом, который может повлиять на результаты и значимость этого мероприятия, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

Ранее стало известно, что Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине. Китай является одним из влиятельных мировых игроков, и его отсутствие на конференции ослабит ее авторитетность и эффективность.

Конференция была назначена для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и поиска дипломатического решения. Участие Китая в подобных мероприятиях могло бы дать дополнительный импульс процессу поиска компромисса для урегулирования конфликта. Однако, по словам политолога, отказ КНР можно интерпретировать как заведомое непризнание результатов конференции или как попытку сохранить нейтралитет в данном вопросе.

«Эффективность таких конференций априори вызывает сомнения. Часто подобные мероприятия превращаются в формальные процедуры без конкретных результатов. Участие в них различных сторон не всегда приводит к реальным переменам на политической арене», — сказал Федоришин.

В случае же с Китаем отказ может стать сигналом о его дальнейших планах и стратегии в отношении Украины.

«Возможно, Китай решил действовать самостоятельно или вести переговоры в узком кругу стран, играющих ключевые роли в украинском кризисе. В любом случае отказ Китая побуждает задуматься о будущем конфликта и возможных путях его разрешения. Возможно, это станет отправной точкой для новых дипломатических усилий и поиска альтернативных методов урегулирования конфликта», — добавил эксперт.