Reuters: Украина не потерпит, если ей будут ставить условия по вооруженным силам

Заместитель главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Украина не потерпит того, чтобы ей указывали, какими должны быть вооруженные силы страны, это станет «красной линией» в переговорах по завершению конфликта, сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Палисы, никто не имеет права диктовать Украине, какой должна быть боеспособность вооруженных сил страны.

Он подчеркнул, что «это принципиальная позиция». При этом любое ограничение в данном вопросе сразу станет «красной линией» в переговорах по окончанию украинского конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что необходимо обеспечить долгосрочный мир на Украине и недопустимо использовать временное прекращение огня для перевооружения с целью продолжений военных столкновений.