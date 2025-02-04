Reuters: США вновь поставляют оружие Украине

США возобновили поставки оружия и военной техники Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Поставки были восстановлены в прошедшие выходные дни, указано в публикации агентства, которое ссылается на четыре анонимных источника информации.

В Белом доме сейчас развернулась дискуссия относительно дальнейшей военной помощи Украине, утверждается в статье.

Ранее Зеленский утверждал, что не владеет данными о судьбе миллиардов долларов, направленных Украине.