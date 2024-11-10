Reuters: штаб Трампа открестился от слов его советника по поводу Украины

Высказывания старшего советника Дональда Трампа Брайана Ланзы по поводу Украины не являются отражением позиции избранного президента США, заявил представитель переходной команды Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Брайан был нанят для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит за него», — подчеркнул представитель штаба президента США.

Ранее Ланза, что Украина должна согласиться принять предлагаемое Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не помышлять о возвращении территорий.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу. При этом в ходе предвыборной кампании он постоянно заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января.

Ранее збранный американский президент Дональд Трамп заявлял, что его украинский коллега Владимир Зеленский — лучший в мире продавец. Будущий глава США считает, что Киеву должен помогать ЕС и искать новые средства для финансирования — таким образом на Западе начинают осознавать, что конфликт нужно завершать.