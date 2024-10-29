Ренхап: дочь Ким Чен Ына готовят как «потенциальную наследницу»

Южнокорейская разведка заявила, что статус Ким Чжу Э, дочери лидера КНДР Ким Чен Ына, вырос. Ее готовят как «потенциальную наследницу», сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

По данным южнокорейской разведслужбы, Ким Чжу Э все чаще появляется на партийных мероприятиях. Там ее сопровождают такие политические деятели КНДР, как Ким Е Чжон и Чхве Сон Хи, что говорит о повышении статуса девушки.

Южнокорейская разведка считает, что дочь Ким Чен Ына проходит подготовку в качестве «потенциальной наследницы», в связи с чем увеличивает свою политическую активность.

Также отмечается, что девушка беседовала напрямую с послом России в КНДР. Кроме того, она все чаще стала появляться на официальных фото вместе с отцом, а сопровождает ее везде личная охрана.

Ранее стало известно, посетит ли Ким Чен Ын Россию в 2025 году. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, близкие соседи постоянно навещают друг друга, и такие визиты происходят на высоком и высшем уровнях.