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Редко ошибающийся аналитик в США предположил победу Харрис над Трампом

Американский аналитик Аллан Лихтман предсказал победу кандидата в президенты США Камалы Харрис над своим соперником Дональдом Трампом, пишет Telegram-канал РИА Новости: США .

«Харрис победит Трампа, уверен историк Американского университета Аллан Лихтман, который верно предсказал 9 из 10 последних президентских выборов в США». — сказано в сообщении.

Эксперт в минимальными погрешностями определял победителей президентских гонок в США, начиная с 1984 года.

В своем методике эксперт использует данные из тринадцати факторов с 1860 года.

Ранее сообщалось, что Трамп настороженно воспринял слова российского лидера Владимира Путина о поддержке Харрис на выборах в Белый дом.