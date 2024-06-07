Развозжаев: Черноморский флот не ушел из Севастополя
Губернатор Севастополя опроверг слухи о передислокации ЧФ
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг слухи о передислокации Черноморского флота, пишет РИА Новости.
По словам главы города, корабли не ушли, а поменяли тактику. Входящие в состав флота подразделения успешно защищают Крым
«Это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки (безэкипажные корабли — ред.), и другие подразделения, которые очень эффективно работают с точки зрения обороны», — сказал губернатор.
Ранее командование ВСУ заявляло, что вынудит Черноморский флот уйти из Севастополя.