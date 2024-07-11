В журнале «Разведчик» появилась статья, где приведены слова агента службы внешней разведки (СВР) России под псевдонимом Феликс о намерениях Франции отправить на Украину свой военный контингент. По словам разведчика, французский президент Эммануэль Макрон намерен отправить на помощь ВСУ 2000 своих солдат, сообщает «Царьград».

Вместе с тем Феликс отметил, что в самой Франции без энтузиазма относятся к перспективам отправки своих военных на Украину.

По данным французской разведки, потери среди некогда военнослужащих французов уже стали рекордными — их сравнивают с потерями Парижа во время войны в Алжире.

Еще в июне немецкая газета Welt am Sonntag писала о поиске Францией союзников, готовых участвовать в проекте по отправке своих военных инструкторов на Украину. Пресса утверждала, что с такой инициативой выступили французские Минобороны и МИД, адресовав соответствующие предложения в США, Польшу, Великобританию, Швецию, Данию и Нидерланды.