Разведка МОССАД взломала камеры и связь в Иране перед убийством Хаменеи

Израильская разведка МОССАД долгие годы взламывала дорожные камеры видеонаблюдения в Тегеране. С помощью них следили за перемещением верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Financial Times.

Разведка Израиля занималась сбором видеопотоков. Также она изучала инфраструктуру и маршруты рядом с резиденцией Али Хаменеи. Утверждается, что израильские силовики знали Тегеран «так же хорошо, как Иерусалим».

Видео с камер шифровалось и отправлялось на серверы в израильском Тель-Авиве и на юге государства. С помощью одной из камер МОССАД определил, где именно паркуют автомобили рядом с резиденцией Хаменеи.

По данным FT, израильские службы вывели из строя некоторые элементы мобильных вышек рядом. Из-за этого появились проблемы со связью, и охрана иранского лидера могла пропустить оперативные предупреждения.

Израиль атаковал Иран 28 февраля. 1 марта выяснилось, что Хаменеи был убит. Его ликвидировали в своем офисе.

