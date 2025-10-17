Newsweek: диалог Трампа и Путина повлиял на планы Зеленского о переговорах в США

Как сообщает издание Newsweek, намеченная подготовка к переговорам Зеленского с главой Соединенных Штатов отошла на второй план из-за сообщений о грядущей встрече Трампа и Путина. В связи с этим запланированный визит Зеленского в Вашингтон, которым должна была завершиться серия встреч, оказался под вопросом.

Неожиданный поворот событий заставил аналитиков из Украины и западных стран задуматься о дальнейшей роли главы киевского режима в урегулировании конфликта. Кроме того, возникли сомнения относительно возможной передачи Украине ракет Tomahawk, об объявлении которой, возможно, планировал заявить американский президент на встрече с Зеленским.

Состоявшийся в четверг восьмой телефонный разговор между Трампом и Путиным, ставший самым длинным за время второго президентского срока американского лидера, продолжался 2,5 часа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры двух стран обсудили возможность проведения нового саммита в Будапеште, а также перспективы сотрудничества между двумя странами.

Во время беседы поднимался вопрос о потенциальной поставке ракет Tomahawk Украине. Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на то, что данное вооружение не окажет существенного влияния на ситуацию на линии фронта, оно серьезно повредит отношениям между Москвой и Вашингтоном.

