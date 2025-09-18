сегодня в 18:49

Дудчак: Эстония роет себе могилу созданием рвов и бункеров на границе с РФ

Инициатива Эстонии по созданию противотанковой траншеи-рва длиной в 40 км и размещению 600 бункеров на границе с РФ слишком активная и даже избыточная. Этот шаг выглядит как стремление сформировать первую линию обороны, рассказал сайту MK.ru ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак.

«Не роет ли она, в итоге, „могилу себе“», — задался он вопросом.

Евросоюз выдает Эстонии финансовую помощь. Эти средства государство якобы тратит на укрепление собственной безопасности, отметил политолог.

Но вызывает вопросы начало таких крупных и дорогостоящих фортификационных проектов. Особенно, если учитывать то, насколько они эффективны, сказал Дудчак.

Есть подозрение, что нагнетание страха перед внешней угрозой — один из инструментов для освоения денег, которые выделяют государству.