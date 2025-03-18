«Ракеты долетали бы до Москвы»: историк объяснил важность присоединения Крыма

Историк Макушкин: если бы Россия не присоединила Крым, он стал бы форпостом НАТО

11-я годовщина воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Историк, эксперт Российского военно-исторического общества, член Ассоциации историков стран СНГ Александр Макушкин считает, что если бы полуостров не вернулся в состав РФ, сейчас там была бы размещена база НАТО, откуда бы шел обстрел российских территорий, а население подвергалось бы геноциду, сообщает «ФедералПресс» .

«Если бы Россия не присоединила Крым в 2014 году, то, вне всякого сомнения, сейчас это был бы форпост НАТО, и нам бы полностью перекрыли возможности в Черноморском бассейне», — уверен Макушкин.

По его словам, вслед за этим наша страна могла бы лишится и выхода к Балтике, а затем вернулась бы в состояние 15-16 веков. А лишение России доступа к морям является «золотой мечтой» западного истеблишмента, указал он.

По мнению эксперта, при наихудшем сценарии боевые действия могли бы сейчас идти вблизи Новороссийска, Таганрога и Ростова-на-Дону, а западные ракеты долетали бы до Москвы.

Кроме того, без защиты РФ русское население Крыма и Донбасса подверглось бы полному геноциду, уверен историк.