Ракеты для HAWK и снаряды для HIMARS вошли в новый пакет помощи США Украине

Вашингтон включил списанные с американских складов ракеты для противовоздушных систем HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS в очередной пакет помощи для Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

«Министерство обороны объявляет о дополнительной помощи в безопасности Украине, которая включает пакет по списанию вооружений (PDA) на сумму до 150 миллионов долларов», — сказано в публикации.

Также украинская армия получит перехватчики к системам ПВО стоимостью 2,2 млрд долларов, которые были взяты из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Согласно перечню в пакет поддержки войдут списанные со складов ракеты для систем ПВО HAWK, боеприпасы для РЗСО HIMARS, снаряды для артиллерии калибра 155 и 105 мм, минометные снаряды, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4 и другое оружие.