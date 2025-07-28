«Ракетный удар по Москве». На Западе объяснили, зачем Германия закупает Tomahawk

Германия хочет купить у США ракетный комплекс Typhon, который может вести огонь ракетами Tomahawk. Дальность полета этой ракеты составляет 1600 км — при запуске из ФРГ она может поражать цели в Москве, причем удары по России считаются «основной целью такого плана закупок» сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Немецкое Минобороны в первую очередь заинтересовано в ударных возможностях дальнобойных ракет «Томагавк» американского производства, отмечает издание.

«Дальность полета крылатой ракеты Tomahawk Block IV составляет 1600 километров, что позволяет подразделениям Typhon поражать цели в российской столице Москве с территории Германии, причем Россия рассматривается как основная цель такого плана закупок», — говорится в статье.

MWM уточняет, что возможности ФРГ в противостоянии с Россией «значительно расширились» после формировании 45-й бронетанковой бригады ВС Германии, дислоцированной в Вильнюсе. Предполагается, что это соединение обеспечит «элитный передовой механизированный потенциал» для ведения боевых действия на территории постсоветских стран.