Радость от убийства: американский полковник о подготовке украинских военных
Отставной офицер армии США рассказал о жестокой методике обучения в ВСУ
Отставной полковник армии США Дэвид Гроссман рассказал о бесчеловечной методике обучения в ВСУ на основе рефлекса радости от уничтожения врага. Его слова приводит РИА Новости.
Бывший американский военнослужащий в интервью украинскому телеканалу "Первый западный" заявил, что при обучении украинских военных используются специальные симуляторы.
При воздействии на цель у курсантов вырабатываются устойчивый условный рефлекс.
Технология нацелена на получение радости от "убийства" врага, отметил Гроссман.