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Отставной офицер армии США рассказал о жестокой методике обучения в ВСУ

Отставной полковник армии США Дэвид Гроссман рассказал о бесчеловечной методике обучения в ВСУ на основе рефлекса радости от уничтожения врага. Его слова приводит РИА Новости .

Бывший американский военнослужащий в интервью украинскому телеканалу "Первый западный" заявил, что при обучении украинских военных используются специальные симуляторы.

При воздействии на цель у курсантов вырабатываются устойчивый условный рефлекс.

Технология нацелена на получение радости от "убийства" врага, отметил Гроссман.