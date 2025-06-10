Радакин отверг сценарий, при котором НАТО придется учить русский язык

сегодня в 22:53

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин неожиданно ответил по-русски на вопрос о заявлении генсека НАТО Марка Рютте, предположившего, что странам альянса через 4-5 лет «придётся учить русский язык», если они не увеличат военные расходы, сообщает РБК .

«Нет», — чётко заявил Радакин на заседании парламентского комитета обороны, вызвав смех присутствующих.

«Мне так хочется сказать „нет“, — пояснил адмирал, подчеркнув, что альянс способен избежать подобного сценария.

По его словам, ключ к безопасности — укрепление связей с США и поддержание обороноспособности НАТО.

«Мы — ядерная держава. Крупнейший и самый мощный военный альянс в мире с самым могущественным союзником на планете», — заявил Радакин.

Ранее Рютте предупредил, что без роста оборонных бюджетов (сейчас большинство стран тратят 2% ВВП) Европа может столкнуться с необходимостью «учить русский» для потенциального конфликта с Москвой через 3-5 лет.