Работающая в РФ компания Global Spirits пожертвовала ВСУ более 1 млрд рублей

Номинальный владелец крупной компании, занимающейся производством и продажей алкогольных напитков Global Spirits, мог профинансировать ВСУ и националистические подразделения, которые находятся в их составе. Мужчина «задонатил» силовым структурам противника около 1,3 млрд рублей за счет заработанных в РФ средств, рассказал ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Летом против руководителя компании Global Spirits открыли уголовное дело по факту финансирование терроризма. 1,3 млрд рублей, переведенные украинским силовым структурам, были заработаны за счет работы компании на территории России.

В Следственном комитете ранее рассказывали об открытии уголовного дела против владельца Global Spirits Евгения Черняка. Его обвиняют в «донатах» ВСУ в размере более 500 млн рублей для совершения террористических актов в РФ.

Также известно, что в июне 2023 года он приобрел для украинских солдат изделия на 90 млн рублей, нужные для ведения боевых действий. Проведено задержание двоих доверенных лиц бизнесмена.

Черняк — предприниматель из Украины. Он входит в наблюдательных совет одного из самых больших в Европе компаний Global Spirits. В него входят ряд заводов, производящих алкоголь. 3 июля мужчину объявили в розыск.