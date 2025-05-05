Путин: Запад с помощью атак ВСУ хотел спровоцировать Россию
Запад, позволив Вооруженных сил Украины атаковать Россию ракетами НАТО, хотел таким образом спровоцировать Москву на ответные ошибочные действия. Об этом президент России Владимир Путин заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1», сообщает RT.
«Нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки», — отметил он.
Ранее российский лидер заявил, что РФ не могла принять резкие решения против Украины, не проделав работу в области безопасности.
Еще приступить к резким действиям не могли, не проведя работу в сфере строительства вооруженных сил, а также в области экономики и финансов. В целом Россия рассчитывала, что все стороны будут соблюдать Минские соглашения, добавил президент РФ.