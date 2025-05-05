Запад, позволив Вооруженных сил Украины атаковать Россию ракетами НАТО, хотел таким образом спровоцировать Москву на ответные ошибочные действия. Об этом президент России Владимир Путин заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1», сообщает RT .

«Нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки», — отметил он.

Ранее российский лидер заявил, что РФ не могла принять резкие решения против Украины, не проделав работу в области безопасности.

Еще приступить к резким действиям не могли, не проведя работу в сфере строительства вооруженных сил, а также в области экономики и финансов. В целом Россия рассчитывала, что все стороны будут соблюдать Минские соглашения, добавил президент РФ.