Путин заявил о важности суверенитета России
Путин: сохранение суверенитета — залог существования России
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что без независимого статуса Россия не сможет полноценно существовать, сообщает РИА Новости.
По мнению Путина, многие европейские государства лишились фактического суверенитета, что делает невозможным эффективное решение внутренних проблем и защиту собственных интересов.
Для России такая ситуация недопустима, поскольку сохранение суверенитета гарантирует свободу действий и стабильное развитие, отметил глава государства.
Кроме того, российский лидер назвал суверенитет основой национальной безопасности и условием нормального функционирования всех государственных институтов.