Путин заявил о важности суверенитета России

сегодня в 22:17

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что без независимого статуса Россия не сможет полноценно существовать, сообщает РИА Новости .

По мнению Путина, многие европейские государства лишились фактического суверенитета, что делает невозможным эффективное решение внутренних проблем и защиту собственных интересов.

Для России такая ситуация недопустима, поскольку сохранение суверенитета гарантирует свободу действий и стабильное развитие, отметил глава государства.

Кроме того, российский лидер назвал суверенитет основой национальной безопасности и условием нормального функционирования всех государственных институтов.