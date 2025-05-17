Путин заявил о планах провести первый российско-арабский саммит 15 октября

Глава российского государства Владимир Путин пригласил лидеров и генсекретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) принять участие в I российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября текущего года в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Россия и в будущем планирует укреплять конструктивное взаимодействие с ЛАГ, а также поддерживать дружеские связи со всеми ее участниками. В связи с этим Путин пригласил всех глав государств ЛАГ, а также генсека организации принять участие в первом российско-арабском саммите.

Президент России выразил уверенность, что предстоящая встреча станет фундаментом для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства между странами. Кроме того, они помогут найти решения для обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Главы государств выразили удовлетворение развитию отношений между Россией и ОАЭ.