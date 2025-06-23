Путин заявил о дестабилизации в мире из-за действий Запада
Владимир Путин: действия Запада дестабилизируют мировую обстановку
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В обращении к участникам международного форума «Примаковские чтения» президент РФ Владимир Путин указал на существенную дестабилизацию мировой обстановки, вызванную политикой западных государств, сообщает RT.
Заявление российского президента было озвучено его помощником Юрием Ушаковым.
По словам главы государства, дестабилизирующие процессы являются следствием стремления западных стран удержать модель глобализации, приносящую выгоду исключительно им.
Ранее Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В диалоге президент России назвал удары по республике неспровоцированной безосновательной агрессией.