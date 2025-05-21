Путин заявил, что владеет полной информацией о ситуации в Курской области

Российский президент Владимир Путин заявил, что владеет всей полнотой информации о ситуации, разворачивающейся на территории Курской области, сообщает ТАСС .

Накануне глава государства провел встречу с руководителями муниципалитетов региона.

«Конечно, вся информация у меня есть. Правительство докладывает, военные докладывают, спецслужбы докладывают, МВД все докладывает, (врио губернатора региона — ред.) Александр Евсеевич (Хинштейн — ред.) докладывает», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что для работы данной информации достаточно. При этом, по словам президента РФ, он бы хотел лично услышать доклады глав муниципалитетов Курской области, так как «с места виднее».

Путин поблагодарил муниципальных деятелей за их работу в сложный период, добавив, что пометил себе отдельные вещи из сказанного по итогам встречи.

Владимир Путин посетил Курскую область, это произошло впервые с момента полного освобождения региона. Глава государства посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел встречу с волонтерами.