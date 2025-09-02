Путин высказался об истерии Запада о якобы планах России напасть на Европу

Российский президент Владимир Путин назвал западные страны специалистами по фильмам ужасов в связи с истерией о якобы планах Москвы напасть на Европу, сообщает РИА Новости .

«Они (Запад — ред.) — специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, — постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу», — сказал Путин.

По словам главы государства, любой здравомыслящий понимает, что Россия не планирует нападение на другие страны.

Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели российско-китайские переговоры в Пекине. Это шестой контакт руководителей РФ и Китая с начала текущего года.

С 31 августа по 3 сентября проходит рабочая поездка Путина в Китай. Президент РФ принял участие в 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, а также в ряде двухсторонних и трехсторонних переговоров.