Путин встретится с членами организации «Деловая Россия»

Путин поговорит с участниками ХХ Форума-съезда организации. Главная тема встречи — обеспечение развития экономики страны в условиях трансформации.

«Деловая Россия» была основана в 2001 году. Это объединение предпринимателей, которые работают в строительстве, машиностроении, легкой промышленности, в сфере финансовых услуг, сельском хозяйстве и так далее. Организация объединяет более 10 тыс. бизнесменов и работает в 88 субъектах России.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в неформальной беседе за чаем 8 мая. Лидеры страны обсудили украинский конфликт и другие темы.