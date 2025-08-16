Путин впервые за рубежом сменил «Аурус» на лимузин Трампа

Президент России Владимир Путин впервые за годы президентства нарушил негласное правило и согласился на поездку за границей на иностранном автомобиле, сообщает The Wall Street Journal.

Российский лидер по приглашению президента США Дональда Трампа пересели из своего «Ауруса» в знаменитый американский президентский лимузин Cadillac One, известный как «Зверь».

Этот беспрецедентный жест произошел после совместного фотографирования лидеров на аэродроме Анкориджа. По данным источников, Трамп лично предложил российскому коллеге прокатиться на своем бронированном автомобиле, оснащенном уникальными системами защиты.

Путин, который с 2018 года неизменно использует различные модификации отечественного «Ауруса» во всех зарубежных поездках, на этот раз сделал исключение.