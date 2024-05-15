Путин: в Пекине понимают причины конфликта России и Украины

Москва положительно оценивает подходы Пекина к урегулированию украинского кризиса, указал президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа. Текст опубликован на сайте Кремля.

Предложенные КНР шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, заявил глава российского государства.

В Пекине понимают его первопричины, добавил Путин.

Президент также отметил, что в основе российско-китайского партнёрства были и остаются принципы равноправия, доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.

Ранее сообщалось, что по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина президент России Владимир Путин посетит страну с государственным визитом 16–17 мая.