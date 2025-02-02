Путин уверен, что европейские элиты скоро «встанут у ноги Трампа»

«Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, произойдет быстро», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что европейские элиты совсем скоро «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

По словам российского лидера, Европа активно боролась с республиканцем, вмешиваясь в процесс выбором американского президента, так как европейцам «ментально больше нравился» экс-глава государства Джо Байден.

Путин добавил, что европейским элитам не нравится, что у Трампа другие представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо».

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что будет говорить с российским лидером Владимиром Путиным о завершении вооруженного конфликта на Украине.