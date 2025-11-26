Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики

Президент России Владимир Путин подписал обновленную Стратегию государственной национальной политики, которая будет действовать до 2036 года, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованным положениям документа, воссоединение исторических территорий с Россией определено как ключевой фактор укрепления общероссийской гражданской идентичности. В стратегии констатируется стабильное состояние межнациональных отношений в стране, а главным результатом политики должна стать консолидация российской нации.

Особый акцент сделан на сохранении и развитии русского языка и культуры как основы общероссийского культурного кода. К 2036 году не менее 90% россиян должны отмечать отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку.

Реализация стратегии призвана снизить количество конфликтов на национальной почве и обеспечить сохранение территориальной целостности страны. Документ также предусматривает меры по укреплению единства и внутренней стабильности российского общества.

