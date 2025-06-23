Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В диалоге российский лидер назвал удары по республике неспровоцированной агрессией, которая не имеет под собой никаких оснований, сообщает ТАСС .

«Это абсолютно неспровоцированная агрессия против Ирана, (она — ред.) не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что позиция России о происходящем между Израилем и Ираном хорошо известна в мире. Мнение страны ясно изложило министерство иностранных дел.

В том числе Москва осудила атаки США по ядерным объектам Ирана. В МИД РФ призвали стороны возвратиться к решению вопроса дипломатическим путем и отказаться от агрессии.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на иранском ядерном объекте в Натанзе, по которому пришелся удар США, зафиксированы повреждения. Пострадала установка по обогащению урана.