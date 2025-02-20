Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии: о чем был разговор

Российский президент Владимир Путин созвонился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Политики обсудили двустороннее взаимодействие и прошедшие в Эр-Рияде российско-американские переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин поздравил Аль Сауда, его коллег и весь народ Королевства с Днем основания саудовского государства, который вскоре будет праздноваться в стране.

Российский лидер также поблагодарил визави за создание благоприятных условий для переговоров делегаций РФ и США, которые прошли 18 февраля в столичном Эр-Рияде. Путин выразил Аль Сауду признательность за гостеприимство, благодаря которому российские и американские посланники смогли выстроить более результативный и результативный диалог.

«Подтвержден настрой на дальнейшее поступательное развитие российско-саудовского сотрудничества, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции и энергетика», — добавил Кремль.

Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд также договорились продолжать тесное взаимодействие по формату «ОПЕК+», чтобы поддерживать стабильность на международном нефтяном рынке.