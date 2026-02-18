Путин: РФ считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного», — заявил он на встрече с главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей.

По словам Путина, отношения двух стран развиваются в положительном ключе. Он отметил, что Россия всегда была на стороне Кубы в ее борьбе за независимость.

Глава МИД Кубы поблагодарил руководство России за солидарность в ситуации с ужесточением энергетической блокады острова.

Дефицит топлива на Кубе обострился после военной операции США в Венесуэле 3 января. Каракас был одним из главных поставщиков нефти для Гаваны. Дополнительное давление оказал указ администрации США о возможных пошлинах на товары стран, поставляющих нефтепродукты на Кубу.

В результате энергетического кризиса международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти с 10 февраля по 11 марта приостанавливает заправку самолетов. Аналогичные ограничения введены и в аэропорту Варадеро. Авиакомпании предупреждены о нехватке топлива Jet A-1. 9 февраля рейс авиакомпании «Россия» вылетел в Гавану без пассажиров из-за невозможности дозаправки на острове.

