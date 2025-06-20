Путин: РФ никогда не ущемляла безопасность одной страны за счет другой

Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не ущемляла безопасность одной страны за счет другой. Это важный принцип политики страны.

«Российская Федерация всегда, я хочу это подчеркнуть, выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой. Вот это наш принципиальный подход», — подчеркнул Путин на пленарной сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Что касается украинско-российского конфликта, по словам президента, Россия не добивается капитуляции со стороны Украины. Он подчеркнул, что страна настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Это главное событие в мире экономики и бизнеса и крупнейший российский деловой форум. В рамках мероприятия политики, чиновники и представители бизнеса обсуждают экономику и другие темы.